Martedi 4 aprile. Hotel Habitat 79 Pompei. Rassegna stampa “Gli Incontri di Valore”, la kermesse letteraria, fondata da Nicola Ruocco, giunta alla IV edizione.

Al via il 13 aprile “Gli Incontri di Valore”, la rassegna culturale made in Pompei, fatta di 15 appuntamenti che termineranno a luglio, con ospiti di grande spessore culturale, che approfondiranno tematiche che andranno dalla politica alla saggistica, dallo sport alla musica, attraverso la presentazione di libri inediti e approfondimenti in un talk salotto.

La rassegna si terrà presso l’Hotel Habita79, che ospita e sostiene l’iniziativa, aperta al pubblico. La nuova edizione , ospiterà Stefania Craxi e Giusy Versace, il Ministro alla Giustizia Carlo Nordio, le eccellenze del giornalismo italiano

come Stefano Arditti ed Alessandro Barbano, nonche’ esponenti del cinema italiano come Enrico Vanzina e Paolo Cipolletta.

In questa edizione, inoltre, in collaborazione con noti chef stellati, si darà vita a una charity dinne per raccolta fondi.

“Mettetevi comodi. Ricominciano Gli Incontri di Valore”.