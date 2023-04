Le temperature primaverili stanno arrivando in Italia, e con esse le previsioni del tempo per il ponte del 25 aprile. Secondo gli esperti di 3B Meteo, è previsto un miglioramento deciso delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore. La giornata di sabato 22 aprile vedrà il sole protagonista da Nord a Sud, con massime fino a 24 gradi e un clima piacevole, grazie all’anticiclone che sta rimontando da Ovest e porterà ampie schiarite in tutta l’Italia.

Tuttavia, la situazione non sarà stabile per tutto il weekend. Domenica 23 aprile, al Nord arriverà una corrente di aria umida che porterà con sé una debole perturbazione, specie dal pomeriggio, con scrosci di pioggia dalla Lombardia verso il Triveneto e qualche fiocco di neve sulle Alpi oltre i 1600 metri. La situazione sarà più stabile per le regioni centro-meridionali, che saranno più protette dall’anticiclone rispetto al Nord.

Il ponte del 24-25 aprile vedrà il tempo variabile in gran parte del paese. La giornata di lunedì 24 aprile risentirà in parte della perturbazione in transito domenica, con frequenti acquazzoni, in rapido spostamento dal Nord-Est verso la Toscana, il resto del Centro ed il Sud peninsulare, con fenomeni anche temporaleschi su gran parte del Centro-Nord e Triveneto. Tuttavia, le Isole Maggiori, la Sardegna e la Sicilia dovrebbero avere un tempo più stabile.

A partire da martedì 25 aprile, l’anticiclone africano rimarrà in controllo del tempo, ma non si esclude la presenza di acquazzoni al Nord-Est e sui rilievi alpini durante la mattinata. Nel pomeriggio, la pioggia si sposterà anche al Centro, in particolare su Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo e Molise. Il Lazio dovrebbe restare asciutto per tutta la giornata, insieme alle isole maggiori. Tuttavia, nelle ore serali, la pioggia raggiungerà il meridione, in particolare Calabria, Puglia e Basilicata.