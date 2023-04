Armando del Prete, il dirigente medico presso l’ospedale universitario Careggi, ha fatto parlare di sé per la sua tecnica innovativa che ha permesso di evitare l’amputazione di entrambi i piedi al direttore dell’Orchestra da Camera fiorentina. Il medico, iscritto all’Ordine dei medici di Caserta e laureato presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha spiegato che la sua tecnica prevede l’utilizzo di dispositivi che rilasciano antibiotici. Questo approccio innovativo ha permesso di combattere efficacemente le infezioni che rischiano di portare all’amputazione degli arti, evitando così un intervento chirurgico drastico.

La sua specializzazione in ortopedia a Firenze, città in cui attualmente risiede, gli ha permesso di perfezionare la sua tecnica e di applicarla con successo a numerosi pazienti. Grazie alla sua esperienza e alle sue conoscenze, del Prete ha sviluppato una metodologia che rappresenta un’importante svolta nella lotta contro le infezioni ossee.

La sua tecnica non solo ha permesso di salvare gli arti del direttore dell’Orchestra da Camera fiorentina, ma ha anche aperto la strada a nuovi metodi di cura per i pazienti affetti da infezioni ossee. Del Prete è un esempio di come la ricerca e l’innovazione in campo medico possano portare a soluzioni che salvano vite umane e migliorano la qualità della vita dei pazienti.