McDonald’s assume giovani e il Centro per l’Impiego di Pompei organizzerà, a metà di maggio, una giornata di selezione nella propria sede di Via Mazzini n. 104. La catena di fast-food acquisirà in quell’occasione i curricula degli aspiranti lavoratori per un eventuale successivo colloquio conoscitivo. L’azienda prevede di assumere 30 persone con contratto di lavoro a tempo determinato (con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato) e 10 persone con contratto di tirocinio, per le sedi di Pompei e Torre Annunziata. Gli interessati devono inviare entro il 10 maggio il curriculum vitae alla mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, dichiarando la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi.

Qui c’è da indicare se intendono candidarsi per le posizioni a tempo determinato, o per i tirocini, o per entrambe. Il CPI informerà i candidati della data della selezione.