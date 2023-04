Il nuovo bando di concorso INPS previsto entro il 2023 sta suscitando grande attesa tra coloro che aspirano ad ottenere un lavoro nell’ente previdenziale italiano. Il concorso metterà a disposizione ben 385 posti di lavoro per la gestione dell’assegno unico per i figli, un contributo pensato dal Governo per rappresentare un aiuto economico fino a 175 euro al mese per ciascun figlio fino a 21 anni di età.

Secondo le informazioni fornite dall’INPS, il bando sarà disponibile entro l’anno in corso, ma non si conoscono ancora le tempistiche esatte e le modalità di partecipazione alla procedura concorsuale. Si sa, tuttavia, che il concorso si svolgerà per titoli ed esami, come quelli precedenti, e che saranno previste due prove scritte ed una orale.

È importante sottolineare che il diploma potrebbe non essere sufficiente per partecipare al concorso, ma potrebbe essere richiesta anche la laurea. Pertanto, coloro che intendono partecipare alla procedura concorsuale dovranno verificare attentamente i requisiti richiesti, che saranno specificati nel bando.

In attesa della pubblicazione ufficiale del bando, è possibile comunque iniziare a prepararsi, ad esempio acquisendo le conoscenze necessarie per la gestione dell’assegno unico per i figli e studiando le materie che potrebbero essere oggetto delle prove scritte. In questo modo, sarà possibile affrontare il concorso nel migliore dei modi e avere maggiori possibilità di successo.