A Castellammare di Stabia, i carabinieri locali hanno effettuato un’operazione di controllo in città, identificando 78 persone e controllando 42 veicoli, tra auto e scooter. Durante le perquisizioni, i militari hanno arrestato Filippo Aponte, un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine, trovando diverse dosi di hashish e marijuana, nonché 465 euro in contanti nella sua abitazione. Inoltre, è finito arrestato Silvio Onorato, 33enne del posto e ritenuto affiliato al clan D’Alessandro, in esecuzione di una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli.

Onorato dovrà scontare una pena di 11 anni, 1 mese e 10 giorni di carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti commessa tra il 2007 e il 2012.