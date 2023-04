Due persone arrestate e una terza denunciata a Torre del Greco dai Carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio. Si tratta dei coniugi Errico Montella, 51 anni, e Maria Tortora, 33 anni, che sono trovati in possesso di 58 grammi di hashish e una dose di cocaina durante una perquisizione domiciliare. I militari hanno anche sequestrato diverso materiale per il confezionamento della droga e 665 euro, ritenuti provento del reato. Nonostante il tentativo di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra, i due sono finiti arrestati. Entrambi i coniugi erano percettori del reddito di cittadinanza.

Durante un’altra perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 52 anni per detenzione di droga. In casa sua sono stati trovati 21 grammi di hashish suddiviso in 5 panetti e un bilancino di precisione.

L’operazione è stata condotta dalla compagnia di Torre del Greco dei Carabinieri e ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di una terza, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.