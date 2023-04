Mariarosaria, la bimba di Castellammare di Stabia che ha conquistato il cuore di tanti italiani, è di nuovo in ospedale. Dopo l’intervento chirurgico di alta specializzazione al cuore a cui è sottoposta presso la clinica di Boston, la piccola ha cominciato a lamentarsi di un forte mal di testa, che ha reso necessario il suo ricovero urgente. La notizia è comunicata dalla zia di Mariarosaria, che ha tenuto costantemente aggiornati i sostenitori della famiglia, i quali hanno contribuito con le loro donazioni al viaggio negli Usa e alle spese mediche della bambina.

Nonostante la preoccupazione, la zia ha voluto rassicurare tutti coloro che si sono mobilitati per aiutare la piccola guerriera: “Mariarosaria sta bene, è monitorata per accertamenti e rimarrà in ospedale per i prossimi giorni”. La storia di Mariarosaria ha commosso l’Italia intera e ha spinto molti a donare per la sua causa. La solidarietà dimostrata dalla comunità è stata davvero commovente e ha permesso alla famiglia della bambina di affrontare al meglio questo difficile percorso.