La storia della piccola Mariarosaria è un bellissimo esempio di come la solidarietà e la generosità delle persone possano fare la differenza nella vita di chi ha bisogno di cure mediche complesse e costose. Mariarosaria, infatti, era affetta da una rara patologia cardiaca, la Trasposizione dei Grossi Vasi Congenitamente Corretta (ccTGA), che richiedeva un intervento chirurgico molto delicato e complesso. Grazie alla raccolta fondi promossa dalla sua famiglia e alla partecipazione di centinaia di persone, associazioni, scuole e parrocchie, è possibile raccogliere i soldi necessari per farla operare presso l’ospedale di Boston, dove l’equipe medica guidata dal dottor Gerard Marx ha eseguito l’intervento con successo.

La piccola Mariarosaria è dimessa oggi soltanto 8 giorni dopo l’operazione, un risultato straordinario che ha riempito di gioia e gratitudine la sua famiglia e tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi. Adesso la bambina continuerà a seguire la riabilitazione e le visite di controllo presso l’ospedale di Boston, ma potrà farlo insieme ai suoi cari, grazie alla fitta di un appartamento.

Questa storia ci insegna che l’unione fa la forza e che ogni gesto di solidarietà, anche il più piccolo, può fare la differenza nella vita di chi ha bisogno di aiuto. La generosità delle persone che hanno partecipato alla raccolta fondi per Mariarosaria è un esempio di come la società civile possa unirsi e agire in modo concreto per aiutare chi è in difficoltà.