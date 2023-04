Il video di due tartarughe Caretta Caretta in accoppiamento al largo di torre Annunziata inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli e postato sulla pagina Facebook è ritenuto dagli studiosi un dato di grande rilevanza da inserire nel database della prestigiosa Stazione Zoologica Anton Dohrn.

“ll video attesta l’accoppiamento in un periodo anticipato rispetto all’andamento riproduttivo e il cambiamento climatico può esserne la causa. Nel mar Tirreno esistono poche testimonianze video di questo fenomeno in generale aumento. E’ interessante verificare che le Caretta Caretta non solo vivono e permangono nel nostro golfo ma si riproducono”, ha detto Fulvio Maffucci, del Dipartimento di Conservazione Animali Marini della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

“L’emozionante video delle tartarughe a largo di Torre Annunziata è la testimonianza che il nostro mare è ricco di biodiversità da rispettare e proteggere. Gli effetti del cambiamento climatico non sono astratti, ma sempre più evidenti e sotto i nostri occhi. E’ un tema serio che merita una riflessione profonda con interventi concreti per controllarne gli effetti. L’invito che rivolgo ai cittadini è quello di avere estrema cura per tutto ciò che la natura e le sue creature.”, ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha ringraziato il cittadino che ha realizzato il video, testimonianza preziosa.