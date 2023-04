Un 25enne di nazionalità rumena arrestato dalla Polizia a Baia Domitia, località nel comune di Sessa Aurunca (Caserta), in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo. I poliziotti del Commissariato di Sessa Aurunca, procedendo al controllo di tre persone straniere, hanno accertato dalle verifiche in banca dati che a carico di uno di loro risultava pendente un mandato di arresto europeo, in esecuzione di una sentenza di condanna delle autorità rumene alla reclusione per 3 anni per il reato di produzione, vendita, acquisto illecito di stupefacenti.

Il 25enne è quindi portato negli uffici del Commissariato, dove è eseguito l’arresto, e poi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.