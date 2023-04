Una voragine si è aperta in strada a Napoli, in via Comola Ricci nel quartiere Posillipo, a seguito delle forti piogge che si sono abbattute in tarda mattinata sulla città. Nella voragine è finita un’auto all’interno della quale si trovava un 87enne, con l’acqua che era salita fino alle gambe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Posillipo che lo hanno estratto dall’abitacolo. L’anziano è in buone condizioni. L’area è messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

“Ancora una volta parliamo di una tragedia sfiorata, ancora una volta una persona salvata per miracolo. Quanto ancora dovremo aspettare affinché il territorio sia messo in piena e completa sicurezza?” Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra assieme ai consiglieri della I Municipalità del Sole che Ride Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci commentando quanto accaduto oggi in via Comola Ricci a Napoli.