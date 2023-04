Il ponte del 25 aprile, festa della Liberazione, sarà caratterizzato da un maltempo che interesserà gran parte del territorio italiano. Secondo gli esperti di 3BMeteo, i fenomeni più incisivi saranno concentrati tra la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Triveneto, insieme ad una grossa fetta delle regioni centrali, in particolare l’entroterra tirrenico, l’Appennino e la fascia adriatica. Il Nordovest, le regioni centrali tirreniche e il Sud saranno invece meno esposti, con fenomeni più isolati a causa della traiettoria dei fronti che sarà nordoccidentale.

Le previsioni per il ponte del Primo Maggio sono altrettanto incerte, con l’Italia che rischia di trovarsi in una zona di convergenza tra l’anticiclone africano e le ultime incursioni fredde in discesa dal Nord Europa. Si potrebbero alternare giornate di sole a temporali, e sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo per capire quali saranno le zone maggiormente esposte.

In ogni caso, gli italiani che decideranno di viaggiare durante questi giorni di festa dovranno mettere in valigia anche ombrello, giacca a vento e abiti caldi, per far fronte al maltempo che potrebbe colpire il paese. Le perturbazioni potrebbero infatti portare alla formazione di temporali anche forti, con possibili grandinate e colpi di vento.