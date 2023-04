Problemi tecnici: interrotta in parte linea della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, società che gestisce tra le altre le linee vesuviane, che in una nota fa sapere che a causa di un ”guasto tecnico, al momento i treni della linea Napoli-Torre Del Greco via Centro Direzionale limiteranno a San Giorgio a Cremano”. Sembra essere il maltempo la causa dei problemi di questa giornata. Una pioggia ed un freddo improvvisamente intensi per cui il delicato sistema non ha retto.

Vesuvio imbiancato – immagine decisamente inedita per Pasqua – e temperature in calo: colpo di coda dell’inverno nel Napoletano. Le forti precipitazioni delle ultime ore, in parte una vera e propria grandinata, registratesi nelle città poste alle pendici del vulcano hanno prodotto un deciso abbassamento delle temperature. Ma, passate le nuvole, la sorpresa è stata trovare il Vesuvio in buona parte ricoperto da una coltre bianca, visibile anche da Napoli.