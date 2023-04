Nel corso della giornata di ieri, un grave incidente stradale si è verificato a Casamarciano, nel Nolano. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo del personale della Cosmopol Spa, il guidatore e i tre membri della famiglia che lo accompagnavano sono prontamente salvati. Secondo le prime informazioni, il conducente della vettura si è improvvisamente sentito male alla guida. Si tratta di una persona che ha subito un trapianto e che, per questo motivo, necessita di particolari cure e attenzioni. Grazie alla prontezza di spirito del personale della Cosmopol Spa, i quattro occupanti del veicolo sono messi in salvo e immediatamente soccorsi dalle ambulanze giunte sul posto.

Inoltre, per evitare che la macchina prendesse fuoco, il personale della Cosmopol Spa ha utilizzato alcuni estintori per spegnere l’incendio. La prontezza di intervento e l’efficacia delle operazioni di soccorso hanno permesso di evitare conseguenze ancora più gravi. Attualmente, i quattro feriti sono trasferiti in ospedale per le cure necessarie, ma fortunatamente nessuno di loro rischia la vita. La Polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso e ricostruire le dinamiche dell’incidente.