Un giorno triste per la città di Napoli e per tutti coloro che hanno amato e frequentato il Ciottolo, uno dei locali più conosciuti della città partenopea. Enzo Festa, uno dei titolari del locale, è infatti scomparso improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva e lo stimava. L’annuncio della sua scomparsa è dato dal suo socio e amico Gino Bergamè, che ha voluto rendere omaggio alla figura di Enzo definendolo il “Cuore Pulsante del Ciottolo”. Un appellativo che ben descrive la passione e l’impegno che Enzo ha dedicato alla gestione del locale, diventato negli anni un punto di riferimento per la movida partenopea.

Sul web e sui social network sono state numerose le testimonianze di cordoglio e di affetto per Enzo, soprattutto da parte dei frequentatori del Ciottolo e dei residenti del popoloso quartiere delle Case Nuove, dove il locale sorge da decenni. Molti hanno ricordato la simpatia, la disponibilità e la generosità di Enzo, sempre pronto a mettersi in gioco per garantire il successo del locale e la felicità dei suoi ospiti.