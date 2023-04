Torna «Luoghi Comuni», l’iniziativa di Federalberghi – Costa del Vesuvio che intende portare i turisti nei luoghi più suggestivi del territorio intorno al vulcano. La prossima tappa è per il 16 aprile al sito di Villa Regina a Boscoreale. Scoperto nel 1977 il complesso, situato nel Comune di Boscoreale, è una fattoria di piccole dimensioni costruita in età sillana (I secolo a.C.), incentrata su una cella vinaria ospitante 18 dolia interrati per la conservazione del mosto ricavato dall’uva prodotta nel vigneto che circondava la villa e della quale è stato possibile ricostruire l’impianto. Una villa rustica di eccezionale fattura che, grazie all’iniziativa di Federalberghi – Costa del Vesuvio, può essere visitata con soli 10 euro, comprensivi di ingresso e guida turistica.

Il tour inizierà alle 10, con appuntamento dinanzi agli scavi di Villa Regina (viale Villa Regina, Boscoreale) alle 9,45, e durerà circa 2 ore.

Per Informazioni e prenotazioni basta mandare una mail a costadelvesuvio@federalberghi.it, un messaggio whatsapp al numero 351 122 9047 o contattare l’associazione tramite le pagine facebook Luoghi Comuni o Federalberghi Costa del Vesuvio.