L’INPS ha lanciato un nuovo portale unico ISEE per semplificare la presentazione del documento. L’ISEE è l’indicatore della Situazione Economica Equivalente che indica la situazione economica di una famiglia o di un individuo in base ai suoi redditi e patrimonio. Il nuovo portale riunisce le diverse modalità di acquisizione dell’ISEE precompilato e non, in un unico punto di accesso. Sarà possibile accedere al nuovo portale con lo Spid di secondo livello, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Molti dati saranno già presenti grazie alla modalità precompilata, come i dati del dichiarante, i dati inerenti al reddito complessivo IRPEF e le informazioni che provengono dall’Anagrafe Tributaria.

Anche le spese mediche sostenute e i trattamenti previdenziali percepiti dal contribuente saranno presenti. Tutto il resto delle informazioni può essere modificato e salvato per le future dichiarazioni. Infine, occorre confermare anche l’accredito di assegni che percepisce il coniuge, informazioni sulla disabilità di un componente della famiglia e le targhe dei veicoli posseduti. Questo nuovo portale ISEE semplificherà notevolmente la vita di coloro che necessitano di presentare questo documento.