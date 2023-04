La crisi economica causata dalla pandemia ha colpito duramente molte famiglie italiane, che si trovano in difficoltà per far fronte alle spese quotidiane. Per questo motivo, il governo italiano ha messo a disposizione degli aiuti, tra cui i bonus famiglie INPS. È importante agire con prontezza per non perdere queste opportunità. La richiesta dei bonus può essere fatta online attraverso il Portale delle Famiglie INPS, dove è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti bonus, domande, pagamenti, documentazione ISEE e prestazioni familiari. È possibile accedere al portale tramite le proprie credenziali digitali come SPID, CIE o CNS.

Per usufruire dei bonus sociali, l’INPS invia periodicamente i dati dei cittadini che rientrano nelle soglie di ISEE a un sistema informatico gestito da Acquirente Unico e ad ARERA. Questo processo non richiede alcuna domanda di fruizione da parte dei cittadini. Una volta ricevuti i dati, Acquirente Unico inoltra i nominativi dei cittadini ai distributori di energia elettrica, gas e acqua per la fruizione dell’agevolazione.

Il Portale delle Famiglie INPS è arricchito con una nuova funzionalità “Informazioni Bonus Sociali”, che consente agli utenti di visualizzare tutte le informazioni sui bonus sociali, compresa la data di trasmissione effettiva della propria DSU. Una volta ricevuti i dati, Acquirente Unico inoltra i nominativi dei cittadini ai distributori di energia elettrica, gas e acqua per la fruizione dell’agevolazione.