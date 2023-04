La denuncia presentata da un giovane oplontino che afferma di essere finito legato, imbavagliato e rapinato in casa da finti operatori Enel, è certamente allarmante e preoccupante. Gli investigatori del commissariato di Torre Annunziata stanno attualmente indagando sulla vicenda, cercando di ricostruire l’accaduto e di identificare i responsabili della rapina. Secondo il racconto del giovane, due sconosciuti si sarebbero presentati alla sua porta fingendosi operatori Enel, per poi immobilizzarlo, imbavagliarlo e rubare alcuni oggetti preziosi e poche centinaia di euro. Tuttavia, al momento non ci sono ancora riscontri ai racconti del giovane, nonostante siano acquisiti i filmati di alcune telecamere presenti in zona. I fatti sono accaduti in Via San Rocco.

Questa vicenda ricorda l’importanza di mantenere un alto livello di attenzione e prudenza quando si ricevono visite inaspettate a casa propria. È importante verificare sempre l’identità delle persone che si presentano alla porta e, in caso di dubbi, è sempre meglio chiedere conferma attraverso i canali ufficiali dell’azienda a cui si riferiscono.

Inoltre, è importante segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle autorità competenti e adottare le misure di sicurezza necessarie per proteggere se stessi e la propria casa. Non bisogna sottovalutare mai la propria sicurezza e quella dei propri cari.