Eav, l’azienda di trasporti regionale che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, presenta domani il treno “Azzurro scudetto” per accompagnare i tifosi del Napoli dalla stazione di Montesanto a quella di Fuorigrotta, dove si trova lo stadio Maradona, per assistere alla partita contro la Salernitana. Questa potrebbe essere la partita della matematica vittoria del terzo scudetto per il Napoli, previa una vittoria dell’Inter o una sconfitta della Lazio.

Tuttavia, l’eccezionale afflusso di passeggeri che si prevede per questa occasione ha portato Eav a prendere alcune precauzioni. Infatti, l’azienda di trasporti ha deciso di chiudere alcune fermate della Circumflegrea negli orari in cui è prevista la celebrazione per il terzo scudetto del Napoli. È importante notare che questo provvedimento sarà annullato se la vittoria dello scudetto non sarà confermata dai risultati.

Il treno “Azzurro scudetto” sarà un convoglio ridipinto in azzurro, il colore del Napoli, che porterà i tifosi dalla stazione di Montesanto alla stazione di Fuorigrotta. Questa iniziativa fa parte delle celebrazioni per il possibile terzo scudetto del Napoli e dimostra l’impegno di Eav nel garantire un servizio di trasporto sicuro e affidabile per tutti i tifosi che vogliono assistere alla partita.