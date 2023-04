Una maggiore presenza di forze dell’ordine con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza agli utenti che nelle festività pasquali si serviranno dei mezzi di trasporto. A richiederla, nel corso della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza svoltosi questa mattina in Prefettura a Napoli, è stato l’Ente Autonomo Volturno, i cui rappresentanti presenti all’incontro hanno illustrando le criticità più evidenti e le specifiche esigenze in vista delle feste. La presenza dei tutori dell’ordine, come spiegato da Eav, servirebbe a ”garantire, attraverso servizi di prevenzione, sia l’incolumità del personale e dei clienti sia l’integrità dei mezzi e delle infrastrutture”.

Stando a quanto sostenuto dall’azienda di trasporti in una nota, prefetto e questore ”hanno recepito la richiesta e dato atto delle necessità illustrate, assicurando un loro fattivo contributo attraverso la predisposizione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la protezione del trasporto pubblico locale”.