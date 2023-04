Secondo le stime dell’Arera, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ci sarà un aumento delle tariffe per entrambe le fonti di energia, con rincari che potrebbero raggiungere il 10% per l’elettricità nel terzo trimestre e addirittura il 25% nel periodo che va da ottobre a dicembre. Anche il gas naturale subirà un aumento dei prezzi, del 5% nel terzo trimestre e del 15% nel quarto trimestre rispetto alle quotazioni del secondo trimestre.

Il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, ha evidenziato la stagionalità del mercato del gas naturale, con l’avvicinarsi dell’inverno che potrebbe comportare una maggiore volatilità dei prezzi e un aumento delle tariffe. In ogni caso, l’Arera prevede che la spesa complessiva per le famiglie diminuirà comunque, grazie anche all’introduzione di nuovi bonus riscaldamento che partiranno ad ottobre.

Il Codacons ha stimato che l’aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas naturale potrebbe comportare una spesa annua aggiuntiva di 317 euro per famiglia. Besseghini ha quindi chiesto al governo di prepararsi ai nuovi rincari, con un decreto attuativo per il “contributo” sul riscaldamento che scatta nel caso i prezzi medi del gas superino i 45 euro per megawattora.