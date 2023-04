L’evento ciclistico “Giro d’Italia 2023” rappresenta un’occasione importante per tutta l’area e naturalmente anche per San Giuseppe Vesuviano, ma come spesso accade in questi casi, richiede anche alcune modifiche al normale svolgimento della vita quotidiana. In questo caso, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria necessari al passaggio della corsa, è istituita un’ordinanza che prevede un particolare dispositivo di traffico provvisorio sulle vie interessate dal cantiere. In particolare, dal 5 aprile al 15 aprile, su via San Leonardo, via Astalonga e via Aielli, saranno adottate alcune misure per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli automobilisti. Durante le ore di lavoro, dalle 7:00 alle 17:00, sarà istituito un restringimento della carreggiata e un senso unico alternato regolato da semafori e/o movieri. Questo significa che il traffico sarà rallentato e potranno verificarsi code e ritardi, quindi si consiglia di prevedere un tempo di percorrenza maggiore rispetto al solito.

Inoltre, durante lo stesso periodo, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata e sarà effettuata la rimozione forzata dei veicoli parcheggiati in violazione. Anche questa misura potrebbe causare qualche disagio ai residenti e ai visitatori della zona, ma è necessaria per garantire il corretto svolgimento dei lavori e la sicurezza dei partecipanti alla corsa.