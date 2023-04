Gli agenti dell’unità operativa Stella della polizia locale di Napoli, in seguito alla segnalazione presentata nei propri uffici dai tecnici dell’Enel che segnalavano l’anomala interruzione della linea elettrica sono intervenuti in via Santi Giovanni e Paolo, riscontrando la presenza di un cantiere edile, risultato poi abusivo, i cui operai, nell’effettuare significativi interventi per la realizzazione di un importante ampliamento di un terraneo, avevano reciso i cavi dell’alta tensione.

Fortunatamente non si sono registrati incidenti più gravi. Terminate le operazioni di messa in sicurezza da parte dei tecnici, i caschi bianchi hanno sottoposto a sequestro penale il manufatto abusivo, segnalando all’autorità giudiziaria il committente dei lavori, M.M., 44enne di Napoli, per aver fatto realizzare l’opera abusiva.