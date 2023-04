L’auto attraversa i binari mentre il treno arriva ed è solamente a poca distanza. Il passaggio a livello era lasciato aperto con la sbarra rimasta alzata. E’ accaduto sia a Boscotrecase (in via Carlo Pisacane) che a Trecase come si vede in due filmati che dei cittadini hanno segnalato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Dopo aver ricevuto le segnalazioni abbiamo contattato la direzione di EAV, che gestisce le due stazioni di cui si fa riferito ai filmati, che ci ha comunicato che si trattava di guasti temporanei. In questi casi, come ci è spiegato, il treno è guidato a vista, avanzando a passo d’uomo. Il macchinista ed il capotreno fermano il treno prima del PL e scendono da esso per verificare che si possa passare in sicurezza. I guasti a quanto ci hanno riferito sono comunque riparati in poche ore.”- ha dichiarato Borrelli- “Sarebbe preferibile, in ogni caso, fare dei controlli su tutti i passaggi a livello della circumvesuviana”.