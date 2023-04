E’ accaduto questa mattina un incidente stradale che ha coinvolto il capitano della Lazio Ciro Immobile, la sua Jeep e il tram numero 19, nei pressi dello stadio Olimpico di Roma. L’incidente si è verificato intorno alle 8 del mattino, quando Immobile stava percorrendo la strada di Ponte Matteotti. Alcuni testimoni hanno riferito che il conducente del tram avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi con la Jeep del calciatore. Fortunatamente Immobile e una delle sue figlie, che erano a bordo della Jeep, sono rimasti illesi. Tuttavia, alcuni passeggeri e il conducente del tram sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’incidente ha provocato un forte spavento tra i testimoni presenti sul luogo dell’incidente, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per il calciatore e la sua famiglia.

“Il tram è passato con il rosso”. Lo dice il calciatore della Lazio, Ciro Immobile, in un video di Agtw, dopo lo scontro con il tram a Piazza Cinque Giornate a Roma.