L’accredito per l’Assegno Unico e Universale per il mese di Aprile 2023 è in pagamento e sarà erogato sul conto corrente dei beneficiari a partire da questa settimana, dunque in leggero ritardo rispetto al solito. È importante ricordare che per ricevere correttamente l’assegno unico e universale da Marzo 2023, è necessario aver aggiornato il modello Isee 2023 per coloro che hanno un valore Isee inferiore a 43.240 euro. È altresì importante evidenziare i requisiti per poter ricevere l’Assegno Unico ed Universale di Aprile 2023.

L’accredito sarà erogato a coloro che non hanno aggiornato tempestivamente il modello Isee e sono lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione di lavoro autonomo, disoccupati senza alcun sostegno al reddito, famiglie con figli disabili anche maggiorenni con un’età superiore ai 21 anni, e mamme a partire dal settimo mese di gravidanza solo dopo aver compilato la domanda dell’assegno unico, dopo la nascita del bambino.

Per quanto riguarda il calcolo dell’Assegno Unico e Familiare, è possibile accedere al simulatore di calcolo dell’importo mensile dell’assegno. L’Assegno Unico ed Universale, come noto, ha cancellato diverse misure a favore dei nuovi nati come il Bonus Bebè, il Bonus Mamma e gli Assegni Familiari. Pertanto, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, a partire dalla busta paga del mese di Marzo 2022, non percepiscono né gli Assegni Familiari, né le detrazioni fiscali per i figli a carico sino ai 21 anni.