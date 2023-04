Gli agenti della polizia stradale di Napoli Nord sono chiamati a intervenire per un furto in un appartamento ad Atripalda, durante il quale i ladri si sono allontanati a bordo di una Nissan Micra intestata alla proprietaria dell’abitazione. Dopo aver predisposto posti di controllo mirati, i poliziotti hanno individuato l’autovettura segnalata mentre viaggiava ad alta velocità sull’autostrada A30 in direzione Sud. Nonostante i tentativi degli agenti di bloccare il veicolo, il conducente ha effettuato diverse manovre pericolose, riuscendo a eludere l’alt e a fuggire.

Si è quindi scatenato un lungo inseguimento che si è concluso dopo circa 5 chilometri, quando i fuggitivi hanno abbandonato l’auto e si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne adiacenti. Tutti e tre i ladri avevano il volto coperto e sono riusciti a sfruttare anche la scarsa luminosità del luogo per eludere la cattura.