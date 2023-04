Una nuova scossa di terremoto registrata nei Campi Flegrei alle ore 21:09 di ieri sera. La magnitudo del sisma valutata a 1.5 e la profondità a 1.8 chilometri, con epicentro localizzato sul versante orientale del vulcano Solfatara, in località Pisciarelli. L’evento sismico è accompagnato da un boato e avvertito dai residenti della zona epicentrale, ma anche nella zona alta di Pozzuoli e a Bagnoli. Il comune di Pozzuoli ha rilasciato un comunicato in cui avverte che sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile.

Questa scossa di terremoto è solo l’ultima di una serie di eventi sismici che si sono verificati nei Campi Flegrei negli ultimi anni. Il vulcano Solfatara, in particolare, è stato al centro di molte attenzioni a causa della sua attività sismica e vulcanica.

Gli esperti dell’Osservatorio Vesuviano stanno monitorando attentamente la situazione e continuano a fornire informazioni sulla situazione in tempo reale. In questo momento, non sembra esserci motivo di preoccupazione immediata, ma è importante che i residenti della zona rimangano vigili e pronti a seguire le indicazioni delle autorità competenti in caso di emergenza.