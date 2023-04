La raccolta fondi per finanziare l’intervento di Mariarosaria Graziuso è un esempio straordinario di comunità che si uniscono per sostenere un obiettivo comune. Attraverso la collaborazione e la generosità, la famiglia di Mariarosaria ha raccolto i fondi necessari per consentirle di viaggiare fino a Boston e sottoporsi all’intervento chirurgico di cui aveva bisogno. La piccola di Castellammare è uscita da poco dalla sala operatoria e l’intervento è riuscito. Il suo successo è un tributo al talento e all’esperienza dei medici che l’hanno curata e al coraggio e alla forza di volontà della stessa Mariarosaria.

La zia di Mariarosaria, Mena, ha condiviso la buona notizia su Facebook, permettendo a tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia durante la raccolta fondi di condividere la gioia della buona notizia. La loro storia è un esempio di come la generosità e la solidarietà umana possano fare la differenza nella vita di una persona.

“Che gioia immensa… Grazie a tutti voi… La mia nipotina ce l’h0a fatta. Sei stata una guerriera grandiosa. Siamo felicissimi di dire a tutti che il grande dott Pedro del Nido è molto soddisfatto e ottimista della riuscita con successo del l’intervento double switch per nostra figlia Mariarosaria, è stato un intervento molto complesso suddiviso in 3 fasi chirurgiche, il cuore ha risposto benissimo alle nuove pressioni e alla riparazione anatomica come un cuore normale per la mia piccola guerriera. Non possiamo ancora vederla e ancora in una fase molto delicata nella prossime max 2 ore possiamo stare con lei in terapia intensiva. Grazie a tutti voi il nostro cuore scoppia di gioia”.