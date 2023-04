Jessica Auricchio, modella di origini napoletane (precisamente di Ottaviano) e Cover Girl di riviste internazionali quali (GMARO PARIS , HP ARABIA , MOEVIR PARIS , ECLAIR NEW YORK , LOS ANGELES, PARIS), ha condiviso con i suoi follower un pronostico personale sul campionato di calcio 2022/2023 per lo Scudetto. Jessica Auricchio è di chiara fede napoletana, tanto da non averlo mai nascosto. Ecco la sua rivelazione: “Tanta” Adrenalina per domani …Ecco il mio “in bocca al lupo “ per la squadra della mia città 💙 Il mio pronostico è … NAPOLI -SALERNITANA 3-1 !!! VI AUGURO BUONA FORTUNA 🤞🏼#Napolinelcuore

Jessica Auricchio sostiene la sua Napoli: “ C’è grande entusiasmo !” La modella ha cercato di caricare la squadra azzurra in vista della sfida contro la Salernitana , con uno scatto molto sensuale per dimostrare il suo tifo e il suo amore per il Napoli .

“Mi piace molto lo spirito di squadra condotto dall’allenatore Luciano Spalletti .” – sostiene la modella – “Ha davvero un grande entusiasmo e fa di tutto per infondere fiducia e consapevolezza nelle proprie potenzialità”.