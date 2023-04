Jigen sta bene, ora sta affrontando una nuova vita e presto sarà coinvolto in un progetto internazionale. “Questo il messaggio che mi è arrivato dal nuovo padrone di Jigen, un pitbull che nel novembre 2021 era legato ad un palo e dato alle fiamme a Giugliano in Campania salvo solo per l’impegno di associazioni e veterinari che se ne sono presi cura e che ringrazio di cuore. Il cane trovato e soccorso da alcune persone che subito lo portarono in clinica veterinaria e finalmente oggi, dopo una lunghissima riabilitazione, Jigen sta bene e sta affrontando una nuova vita”.

“Certo, le cicatrici che le ustioni hanno lasciato sul suo corpo non andranno mai via, segno della più atroce malvagità umana, ma oggi Jigen è diventato simbolo di rinascita, a dimostrazione che il bene può trionfare sul male e sulla pura cattiveria. Sono profondamente felice per lui, ma quella per la difesa degli animali è una lotta ancora molto lunga”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

“E’ fuori di dubbio che chi maltratta gli animali è da punire severamente ma c’è da fare un lavoro di sensibilizzazione, soprattutto verso le generazioni più giovani, per far in modo che episodi di tale gravità e crudeltà non accadano mai più”.