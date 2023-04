Notte difficile per una comitiva scolastica di Tortona che ha subito una probabile intossicazione alimentare durante il viaggio di ritorno da Napoli. Cinque studenti sono finiti trasportati in ospedale a Piacenza per ricevere cure mediche, mentre gli altri compagni sono trattati sul posto dai sanitari intervenuti in seguito alla sosta di emergenza effettuata dai due autobus all’area di servizio Arda di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. I sintomi, tra cui nausea, vomito e dissenteria, hanno colpito quasi tutti i membri della comitiva, compresi gli insegnanti che stavano accompagnando gli studenti. Fortunatamente, nessuno si trova in pericolo di vita.

L’incidente ha scatenato l’intervento di numerosi mezzi del 118 messi a disposizione da Anpas e Croce rossa, che hanno prestato le prime cure ai pazienti. Non sono ancora noti i dettagli relativi alla causa dell’intossicazione alimentare, ma si presume che sia legata al cibo consumato durante il viaggio di ritorno.