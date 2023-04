Il nuovo concorso INPS per la gestione dell’assegno unico è un’opportunità per coloro che cercano lavoro nel settore pubblico. Con il decreto legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230, che istituisce l’assegno unico per i figli, si è resa necessaria la selezione di personale specializzato nella gestione di tali pratiche. Il bando per questa nuova posizione lavorativa non è ancora stato pubblicato, ma si prevede che sarà pubblicato durante la metà di quest’estate 2023. La nuova posizione lavorativa in INPS è destinata a 385 posizioni su tutto il territorio italiano, in Area C e con profilo economico C1. Il curatore dell’assegno unico sarà assunto a tempo indeterminato e dovrà occuparsi delle pratiche relative al contributo per i figli.

Al momento, le uniche informazioni certe su questo concorso provengono dal decreto di Governo. Tuttavia, è possibile ipotizzare alcuni dei requisiti richiesti per la posizione lavorativa, come la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la laurea e l’idoneità fisica all’impiego. Sarà necessario attendere il bando di concorso INPS per avere maggiori informazioni su tutti i requisiti richiesti.