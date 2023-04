L’Inps assume 701 nuovi medici. Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno inviare la loro domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma dell’Inps, utilizzando le credenziali Spid, Carta di identità digitale (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). I soggetti interessati dovranno possedere specifici requisiti, come la laurea in Medicina e Chirurgia e l’iscrizione all’Ordine dei Medici. Inoltre, si richiede anche una specifica esperienza professionale nel settore dell’invalidità civile e delle attività mediche e legali in materia assistenziale e previdenziale.

L’avviso pubblico specifica inoltre che i candidati saranno selezionati attraverso una graduatoria basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali maturate dai candidati stessi. Inoltre, l’Inps si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche, come colloqui o test, per la valutazione delle competenze tecniche e professionali dei candidati.

Il contingente lavorerà per un numero di ore settimanali pari a 35. Tuttavia, l’avviso pubblico specifica che un numero maggiore di assunzioni potrebbe emergere in caso di conferimento di incarichi per un impegno orario minore, di 21 o 28 ore settimanali, come previsto dall’Accordo. In tal caso, il numero di incarichi potrebbe essere ampliato fino a concorrenza del monte orario annuo complessivamente corrispondente al contingente di partenza di 701 incarichi per 35 ore settimanali e comunque entro il limite delle risorse stanziate in bilancio.