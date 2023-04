“Immagini scioccanti, assurde. Si spara davanti ad altre persone, senza la minima paura di conseguenze e senza temere di ammazzare. Si spara per niente, con una cattiveria inaudita, segnale di una deriva violenta che non sembra avere un freno. Ci auguriamo che questi due criminali siano individuati e arrestati al più presto”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che pubblica sul suo profilo Facebook il video della rapina finita nel sangue il 29 marzo a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, quando un uomo di 32 anni è rimasto ferito a colpi di pistola, ed è ora ricoverato in ospedale. Dalle immagini si vede chiaramente che l’uomo, a bordo di uno scooter, è fermo a fare rifornimento, in via Reggia di Portici, quando è raggiunto e affiancato da due uomini con il volto travisato in sella ad un altro motorino.

I due cercano di sottrargli lo scooter, lo minacciano con la pistola, lo spintonano, provano a togliergli le chiavi. Uno di loro sale sul motorino e cerca di disarcionarlo, ma la vittima resiste: alla fine i malviventi demordono, ma per vendicarsi prima di andare via sparano, a freddo, e lo feriscono alle gambe, sotto gli occhi di una persona presente al distributore di benzina che chiama subito i soccorsi.