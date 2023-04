Nella frazione di Mirabella Eclano, precisamente lungo via Nazionale, si è verificato un episodio molto grave che ha visto come vittima un ingegnere di 53 anni. L’uomo stava passeggiando insieme al suo cane quando è finito aggredito da un branco di cani randagi, riportando numerose ferite su diverse parti del corpo e una frattura di tibia e perone che ha richiesto un intervento chirurgico. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, il professionista era in compagnia del suo cane quando una decina di cani randagi lo ha assalito. Nella fuga, l’uomo è caduto ed è rimasto aggredito dai cani che gli hanno provocato diverse ferite. La situazione è subito segnalata ai soccorritori che sono intervenuti prontamente per aiutare l’ingegnere.

L’episodio ha causato grande preoccupazione nella comunità locale, che ha sollevato il problema dei cani randagi che spesso si aggirano per le strade della zona. È importante sottolineare che questo tipo di situazioni può accadere ovunque e che è importante prestare attenzione alle proprie azioni e alla propria sicurezza.

L’episodio dell’aggressione dell’ingegnere di 53 anni dovrebbe far riflettere sulle problematiche legate alla presenza di cani randagi e alla necessità di una maggiore attenzione alla loro gestione. Inoltre, è importante che le autorità locali intervengano per risolvere il problema, implementando misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e degli animali domestici.