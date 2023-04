La storia di una donna che si è trovata in uno dei momenti più critici della sua vita, e la fortuna di avere al suo fianco un cardiologo in grado di salvare la sua vita, è un esempio della forza del destino e del potere della formazione per il primo soccorso. Il dottor Giuseppe Colangelo, cardiologo dell’ospedale di Sarno, si trovava su un treno in viaggio per Roma quando ha sentito l’allarme del capotreno che chiedeva l’intervento di un medico per aiutare una passeggera che stava avendo un infarto. Colangelo si è prontamente offerto volontario per aiutare la donna, dimostrando una grande determinazione e tempestività nel suo intervento.

Grazie alla sua esperienza come istruttore nazionale BLSD/PBLSD (Basic Life Support/ Pediatric Basic Life Support), il dottor Colangelo ha immediatamente valutato la situazione e ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione cardio-polmonare sulla donna. Alla stazione successiva l’arrivo dell’ambulanza che ha portato la donna, ormai stabilizzata, in ospedale.

Il dottor Colangelo ha espresso la sua emozione nell’avere potuto aiutare la passeggera in difficoltà, ma ha anche sottolineato l’importanza della formazione per il primo soccorso. Il fatto che abbia potuto fornire un aiuto così prezioso in una situazione di emergenza è reso possibile dalla sua esperienza e dalla sua formazione nel campo della rianimazione cardio-polmonare.