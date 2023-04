Nella notte, lungo la strada statale del Cilento, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura. L’auto, guidata da un ragazzo di soli 20 anni, ha improvvisamente perso il controllo e si è schiantata contro il muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il passeggero ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma sembra che il giovane alla guida della vettura sia risultato positivo all’alcol test, motivo per cui gli è subito ritirata la patente dai carabinieri presenti sul posto.

L’incidente sulla Cilentana è solo l’ennesimo episodio che testimonia l’importanza della prudenza alla guida e della responsabilità individuale. La guida sotto l’effetto di alcol o droghe è una delle principali cause degli incidenti stradali in Italia e nel mondo intero, con conseguenze spesso tragiche per la vita umana.