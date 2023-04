Tragica scomparsa per un poliziotto di 37 anni, originario di Marano, in servizio presso un commissariato del capoluogo partenopeo. L’uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 7 bis Nola- Villa Literno, nel tratto che ricade in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni, l’agente viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo prima di impattare con il selciato. Sul posto sono giunti il personale medico del 118 e i carabinieri della stazione di Villa Literno che stanno indagando sulla dinamica e sulla causa dell’incidente fatale.

La salma dell’agente è trasferita all’ospedale di Giugliano dove è disposta l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

È un dolore immenso per la famiglia, i colleghi e l’intera comunità di Marano, che piangono la scomparsa di un uomo coraggioso e devoto al suo lavoro. Il suo sacrificio rappresenta un ennesimo tragico esempio dell’importanza di investire nella sicurezza stradale e di sensibilizzare i conducenti sulla necessità di rispettare le regole del codice della strada.