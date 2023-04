Quattro persone sono rimaste ferite in un tamponamento che ha coinvolto due auto e un furgone sul Raccordo tra Salerno e Avellino, all’interno della galleria Monte Pergola. L’incidente si è verificato poco dopo le 17 di ieri nel territorio del comune di Solofra, in direzione Avellino, e ha causato forti rallentamenti a causa dei lavori in corso su quella tratta di carreggiata. Nonostante l’impatto, nessuno dei quattro feriti riporta gravi lesioni e sono visitati sul posto dai medici delle ambulanze del 118, intervenuti prontamente. I vigili del fuoco del distaccamento di Avellino sono intervenuti per rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente e mettere in sicurezza la carreggiata.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiarite e sono al vaglio delle autorità competenti. La polizia stradale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente. La presenza dei lavori in corso potrebbe aver contribuito alla formazione del traffico e all’incidente. Si consiglia ai conducenti di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di rispettare i limiti di velocità e le norme del codice stradale, specialmente in presenza di lavori in corso o condizioni di traffico particolari.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione sulla A16, con forti rallentamenti nella zona interessata. Si consiglia ai conducenti di verificare lo stato del traffico prima di mettersi in viaggio e di seguire le indicazioni delle autorità sul posto.