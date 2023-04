Una donna di 45 anni è rimasta ferita in un grave incidente frontale avvenuto ad Avellino, precisamente in contrada Scrofeta. Il sinistro è avvenuto tra due auto e la vettura guidata dalla donna è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale irpino, che hanno liberato la conducente dalle lamiere contorte della sua auto, e il personale sanitario del 118, che ha trasportato la donna in ospedale.

La 45enne è ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino per le gravi ferite riportate nell’incidente. L’uomo alla guida dell’altra auto coinvolta, un 75enne, ha riportato solo ferite lievi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto incidentate e hanno collaborato con le autorità competenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento non sono ancora chiare le cause del sinistro e le indagini sono in corso per accertare le responsabilità dell’accaduto.