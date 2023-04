Un tragico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio a Ottaviano, in via Vecchia Sarno. Un sinistro che ha purtroppo causato la perdita di una vita e il ferimento grave di due persone. Un 44enne di San Giuseppe Vesuviano, A. A., ha perso la vita nel violento impatto con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti di polizia municipale e dei carabinieri, l’uomo avrebbe operato un sorpasso per poi trovarsi improvvisamente di fronte all’altro veicolo. L’impatto era inevitabile e l’auto della vittima ha continuato a sbandare finendo contro il muretto di un negozio. L’uomo è deceduto sul colpo.

I passeggeri dell’altra macchina sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni a causa dell’impatto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto.

Si tratta di un tragico evento che sottolinea l’importanza di rispettare le norme del codice della strada e di guidare con attenzione e prudenza. Gli incidenti stradali sono ancora oggi una delle principali cause di morte nel nostro paese e, sebbene gli sforzi delle autorità e delle associazioni per la sicurezza stradale, la situazione non sembra migliorare.