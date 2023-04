L’incidente stradale che si è verificato ieri a Ottaviano ha un tragico bilancio. Un uomo di 44 anni, Alessandro Ambrosio, ha perso la vita in seguito allo scontro frontale tra la sua auto e un’altra vettura. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e trasferite d’urgenza in ospedale dove versano in gravi condizioni, ma non sono in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, in via Vecchia Sarno, a poca distanza dal cimitero. Ambrosio, di San Giuseppe Vesuviano, avrebbe tentato un sorpasso azzardato, finendo per schiantarsi contro l’auto proveniente nella direzione opposta. L’impatto è violentissimo e ha causato la morte dell’uomo, che è finito contro il muretto di un negozio.

