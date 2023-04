Un suicidio, o un’azione violenta, o un incidente. Non esclude alcuna ipotesi la polizia, al lavoro nel Napoletano per ricostruire la morte di un ragazzo di 19 anni morto con un colpo di pistola al torace. Il ragazzo lo hanno ritrovato senza vita nella sua auto a Caivano in via Viggiano, zona industriale del grosso centro della periferia Nord della citta’. Accanto al cadavere trovata anche una pistola. Il diciannovenne non risulta avere precedenti. Oltre ai rilievi sull’auto, sul corpo e sull’arma, agenti stanno accertando se esistano telecamere nell’area che possano fornire immagini.

Una zona, quella di Caivano, purtroppo a forte densità di criminalità soprattutto per la zona del Parco Verde, dunque non si può escludere davvero nulla per la morte di un 19enne anche se con la fedina penale cristallina.