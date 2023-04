Questa notte, i Carabinieri della stazione di Chiaia hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un quindicenne del Cavone, che stava guidando uno scooter con due ragazzine di 13 anni, contromano lungo una delle strade che circonda Largo Ferrandina. Quando i Carabinieri hanno intimato loro di fermarsi, il giovane alla guida ha accelerato per tentare la fuga, investendo uno dei militari. In seguito all’incidente, tutti e tre i ragazzi sono caduti a terra e il secondo Carabiniere è riuscito a fermarli.

Il quindicenne è denunciato e multato per guida senza casco, senza patente e contromano. Tutti e tre sono riaffidati ai genitori. Per il Carabiniere investito, le lesioni riportate sono giudicate guaribili in tre giorni. Un episodio che ricorda ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole della strada e della collaborazione con le forze dell’ordine. Guidare senza patente, senza casco e contromano rappresenta un rischio non solo per il conducente, ma anche per gli altri utenti della strada.