«Siamo pronti ad adottare con un preciso progetto a Summonte e nel parco del Partenio gli orsi che a breve dovrebbero lasciare la provincia di Trento. La natura è da rispettare non da sopprimere». Lo dice Pasquale Giuditta, sindaco di Summonte – comune della fascia montana dell’Irpinia – e presidente del Distretto turistico del Partenio. «Chiederò un incontro al presidente del Parco del Partenio e al presidente della provincia di Avellino – aggiunge Giuditta – perché è mia intenzione avviata una discussione su di un possibile progetto di adozione di questi orsi in procinto di essere dislocati. Voglio insieme agli attori preposti del territorio valutare la possibilità di ospitare sul nostro territorio montano e in quello del Parco, parte di questi orsi».

Non è la prima volta che il sindaco di Summonte si esprime a favore della protezione degli animali e della natura: nel 2019 aveva promosso la nascita di un rifugio per animali feriti o abbandonati.