“Dobbiamo realizzare in Campania, secondo i programmi stabiliti dal Pnrr, 172 case di comunità, 65 centrali operative, 48 ospedali di comunità: è uno sforzo progettuale enorme a cui siamo chiamati”. Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. “Stiamo facendo una corsa – spiega il governatore – per evitare di dare alibi al ministro Fitto il quale ha l’abitudine di dire che mancano i progetti: noi abbiamo completato i progetti per il 50% degli interventi da fare, entro aprile completiamo la progettazione di tutti gli interventi. Avremo la possibilità – prosegue ancora De Luca – di fare le gare per 300 milioni di euro per quanto riguarda le strutture fisiche”.

“Un altro capitolo di finanziamenti del Pnrr riguarda poi le tecnologie, strumentazioni mediche di grande complessità: dobbiamo investire in questo secondo capitolo 170 milioni di euro. Abbiamo fatto tutte le gare secondo i tempi previsti, completeremo il 50% degli acquisti entro settembre 2023, completeremo tutti gli acquisti entro settembre 2024” garantisce il Presidente della Campania che poi parla di criticità e sottolinea come il vero problema è il fatto che “non ci sono soldi per pagare il personale e non c’è il personale per le case di comunità”.