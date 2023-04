“Questa mattina in Aula sono intervenuto in relazione alla mia proposta di legge “Promozione della diffusione dell’impegno civico e politico nei cittadini campani”, una iniziativa legislativa me particolarmente cara. Sono grato a tutti i colleghi che hanno sostenuto ed approvato il testo. Con questa idea, proviamo a scrivere una pagina di civiltà in Campania”. Così il consigliere regionale campano Carmine Mocerino, capogruppo di De Luca presidente.

“L’obiettivo è ambizioso, nobile: avvicinare – ha spiegato – i giovani alla politica, alla vita delle istituzioni. Con l’istituzione della “Settimana per la promozione dell’impegno civico e politico”, prevista nel provvedimento, valorizzeremo di enti ed associazioni dell’universo giovanile. Coinvolgeremo le scuole. In occasione della Settimana l’obiettivo sarà quello di organizzare incontri, discussioni, momenti di riflessione anche in relazione ai progetti svolti dalle singole realtà”.